37 مليون دولار قيمة صادرات "اللالنكي" التركي الى العراق في 2020

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر ايجة، يوم الاثنين، ان تركيا صدرت فاكهة "اللالنكي" الى العراق بقيمة 37 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال رئيس الاتحاد، خير الدين أوتشاق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صادرات تركيا من اللالنكي (اليوسفي) خلال عام 2020 بلغت 400 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 22% عن سنة 2019 التي بلغت قيمة صادراتها من هذه الفاكهة 347 مليون دولار.

وبين ان تركيا صدرت فاكهة اللالنكي الى 67 دولة في سنة 2020، موضحا حجم الصادرات لروسيا بلغ 234 مليون دولار، فيما تم تصدير ما قيمته 55 مليون دولار الى اوكرانيا، و37 مليون دولار الى العراق.

ويستورد العراق معظم الفواكه والخضر من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا، فيما يقوم بين الحين والاخر بفرض حظر على بعض المنتوجات الزراعية التي تحقق الاكتفاء الذاتي.