32.6 مليار دولار لا تكفي.. العراق خارج قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأحد، أن إجمالي حيازة دول العالم من السندات الأمريكية خلال العام الحالي تجاوز 9 تريليونات دولار للعام الجاري.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها لعام 2025، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حيازة دول العالم من السندات الأمريكية بلغت 9 تريليونات و50 مليار دولار".

وأضافت أن "اليابان تعتبر أكبر دولة حيازة للسندات الأمريكية، وبواقع تريليون و130 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 779 مليار دولار، ثم الصين بـ765 مليار دولار، وجاءت جزر كايمان رابعاً بـ 455 مليار دولار، تليها كندا بـ 426 مليار دولار".

عربياً، جاءت السعودية والإمارات ضمن قائمة العشرين الكبار من حيث امتلاك السندات الأمريكية، حيث بلغت حيازة السعودية 131 مليار دولار، والإمارات 111 مليار دولار.

وبحسب جدول الوزارة الأمريكية، فإن العراق لم يدخل ضمن قائمة العشرين الكبار، على الرغم من تواجده فيها عام 2023 بحيازة بلغت 32.6 مليار دولار.

يُشار إلى أن السعودية كانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية لعام 2024، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، حيث احتلت المرتبة 17 بحيازات بلغت 137.5 مليار دولار.