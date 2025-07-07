30 مليون دينار.. قروض جديدة لشراء منظومات الطاقة الشمسية

شفق نيوز - بغداد

أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى (30) مليون دينار كحد أعلى.

وأكد المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية".

ودعا المصرف الراغبين بالاستفادة من هذه القروض الى "الدخول على منصة اور للتقديم"، مشيرًا إلى أن "القرض يُمنح بفائدة (3٪؜)، ووفق آلية مبسطة تضمن شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين".