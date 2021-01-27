30 الف درجة وظيفية في الموازنة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.. وثيقة

شفق نيوز/ خصصت وزارة المالية العراقية، 30 الف درجة وظيفية في موازنة الدولة للعام 2021 لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بحسب وثيقة رسمية سربت اليوم الاربعاء.

ويظهر كتاباً رسمياً موقعاً من وزير المالية علي عبد الامير علاوي ومرسل الى مجلس النواب بأنه تم ادراج كلفة 30 الف درجة وظيفية في مشروع قانون الموازنة 2021.

وأوضح مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن الثلاثين ألف وظيفة التي ادرجت في مشروع الموازنة ستخصص للمفسوخة عقودهم من عناصر الحشد الشعبي.

واعلنت رئاسة البرلمان في (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.