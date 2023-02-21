3 عقود عراقية مع "شركة اماراتية" لتطوير حقول غاز في ديالى والبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدران حكوميان في العاصمة العراقية بغداد وشركة نفطية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وقعت ثلاثة عقود من أجل تطوير حقول للغاز في محافظتي ديالى والبصرة وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت رويترز نقلا عن شركة نفط الهلال إنها ستقوم بتطوير حقلين في محافظة ديالى لانتاج 250 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهرا لتزويد محطات الطاقة القريبة.

وأوضحت الشركة إنها تسعى لاستكشاف وتطوير مجمع ثالث في محافظة البصرة لتعزيز إمدادات النفط والغاز.