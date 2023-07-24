3 استضافات وقراران.. مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي

شفق نيوز / استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، ثلاثة مسؤولين، واتخذ قرارات بشأن مشروع مجاري الديوانية، ومشروع ماء السماوة الكبير.

جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجلسة 21 للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزراء التخطيط والماليَّة والتجارة والزراعة والعمل، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ، ورئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار، ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة، ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستضاف المجلس، الوكيل الفني لوزارة التخطيط لغرض مُناقشة المشاريع الإستراتيجيَّة كمشروع مجاري الديوانيَّة والوقوف على أسباب تلكؤ هذا المشروع الحيويّ والذي يخدم معظم أحياء المدينة.

وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد، تكليف مكتب استشاريّ لتدقيق الأعمال المنجزة والمتبقيَّة خلال مدة شهر واحد من أجل أنَّ يتخذ المجلس القرار المناسب ورفع المعوقات التي تعترض إكمال هذا المشروع المهم.

هذا واستضاف المجلس، مدير عام الماء في وزارة الإعمار والإسكان لأجل الاستماع إلى شرح حول المعوقات والمشكلات التي تعترض مشروع ماء السماوة الكبير.

وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس الموافقة على استكمال الشركة الألمانيَّة المنفذة للمشروع والغاء سحب اليد من أجل إنجاز المشروع بالمواصفات المطلوبة وباسرع وقت ليخدم أهالي مدينة السماوة العزيزة.

وخلال الاجتماع، استضاف المجلس، رئيس مجلس الأعمال العراقيّ، لمناقشة واقع عمل الشركات المساهمة المختلطة، وبعد عرض قدمه رئيس مجلس الأعمال، قرر وزير الخارجية استكمال النقاشات وبشكل مفصل في الجلسة القادمة، لما لهذا الموضوع من أهمّيَّة كبيرة على الاقتصاد العراقيّ والقطاع الخاص بصورة خاصة.