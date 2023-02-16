3 اتجاهات ستشكل مستقبل البلوكشين والعملات الرقمية

يتميز سوق التشفير العالمي بقيمة سوقية تراكمية تبلغ قيمتها 1.05 تريليون دولار، وعلى الرغم من أن هذا أقل بنسبة 66 ٪ تقريباً من ذروته الحقيقية التي تقل قليلاً عن 3 تريليونات دولار في أكتوبر 2021 ، إلا أن هذا السوق لا يزال يمثل حجم كبير بسوق الفوركس.

تم بناء هذا السوق على تقنية البلوكشي، التي تنتظم من خلال سجل لامركزي، ويقود سوقاً بلغت قيمته حوالي 6.10 مليار دولار في نهاية عام 2021. بشكل لا يصدق ، من المقرر أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي يبلغ 62.4٪ بين الآن و 2030 ، كما يواصل القطاع الابتكار والتنويع لاحتضان تطبيقات متعددة.

ولكن ما هي الاتجاهات الرئيسية التي ستشكل مستقبل البلوكشين والعملات الرقمية

في المستقبل ، ولماذا هي مهمة؟ دعونا ندخله!

ازدهار تكنولوجيا DeFi

تعني DeFi "التمويل اللامركزي" ، وهو نطاق واسع للتكنولوجيا المالية الناشئة التي تتطلع إلى تحدي النظام المصرفي المركزي.

لقد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، لا سيما أنها نمت لتقديم بدائل يمكن الوصول إليها بشكل متزايد وآمنة للخدمات المالية الحالية. ومع ذلك ، فإن هذا القطاع مهيأ للأزدهار لعام 2023 ، مع تعرض الحلول المركزية للأنتقادات المتزايدة وارتفاع تكلفة المعيشة وتصبح تكنولوجيا القرصنة متطورة بشكل متزايد.

فلقد أصبح المستخدمين أيضاً على دراية متزايدة بفوائد الميزات اللامركزية أكثر من اي وقت مضى، بما في ذلك الإقتراض والتكلفة المنخفضة. يعد Staking أمراً جذاباً بشكل خاص لأولئك الذين لديهم مقتنيات تشفير أكبر ، حيث يتيح لك قفل أصولك لفترة طويلة من الوقت ودعم تشغيل البلوكشين مع كسب المزيد من الرموز المميزة في هذه العملية.

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2. الاستثمار المؤسساتي

دعونا نواجه الحقائق. لقد تم إعداد المستثمرين المؤسسين لدخول مجال العملات الرقمية لسنوات ، لكنها لم تتابع حقاً إلا بعد نضوج التكنولوجيا وبدأ الرموز من الجيل الثالث في حل معالجة المشكلات طويلة الأمد المتعلقة بقابلية التوسع.

ومع ذلك، من المقرر أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً كبيراً في عام 2023، حيث بدأت المؤسسات المالية الكبيرة في اتخاذ خطواتها الأولى في سوق العملات المشفرة بفضل زيادة الطلب من عملائها في المقام الأول.

بالتأكيد ، يوفر التشفير أداة تحوط وتنويع قابلة للتطبيق في أوقات الاضطراب الاقتصادي ، لا سيما الأصول مثل العقود المستقبلية للعملات المشفرة والصناديق المتداولة (ETFs).

3. ظهور لوائح تنظيمية متزايدة وقواعد ضرائب جديدة

لطالما كافحت العملات المشفرة في ظل عدم وجود إطار تنظيمي صارم، لكن هذا بدأ في التغيير حيث بدأت سلطات السلوك المالي في جميع أنحاء العالم في التعامل مع العملات المشفرة وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

في حين أن الرموز المميزة للعملات المشفرة لا تزال تُعامل بشكل مختلف من منظور ضريبي (على الأقل عند مقارنتها بالعملات الورقية) ، فمن المقرر أن يتغير هذا بشكل مفاجئ في عام 2023 ، حيث تتطلع الحكومات إلى تقديم إرشادات أكثر وضوحاً والرسوم الضريبية التي يجب تطبيقها على المعاملات الفردية.

سيوفر ذلك وضوحًا وراحة بال أكبر للمتداولين في عام 2023 ، مع احتمال تشجيع المزيد من الأشخاص على تداول العملات المشفرة في المستقبل.