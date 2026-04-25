29 عالمياً.. العراق يحافظ على المركز الثالث عربياً باحتياطي الذهب

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، محافظة العراق على موقعه ضمن أكبر الدول المالكة لاحتياطيات الذهب عالمياً، مستقراً في المركز الـ29 من أصل 100 دولة، باحتياطي بلغ 174.6 طناً.

وأظهرت الإحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن السعودية تصدرت القائمة باحتياطي بلغ 323.1 طناً، تلتها لبنان في المرتبة الثانية بـ286.8 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً بـ174.6 طناً، محافظاً على موقعه المتقدم عربياً.

وحلت الجزائر في المرتبة الرابعة عربياً باحتياطي بلغ 173.6 طناً، تلتها ليبيا خامساً بـ146.8 طناً، ما يعكس تفاوتاً في حجم الاحتياطيات الذهبية بين الدول العربية، وفقاً للإحصائية.

أما عالمياً، فقد واصلت الولايات المتحدة تصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم باحتياطي بلغ 8,113 طناً، تلتها ألمانيا بـ3,350 طناً، ثم إيطاليا بـ2,451 طناً، وفرنسا بـ2,437 طناً، فيما جاءت روسيا خامساً بـ2,311 طناً.

ويُعد المجلس العالمي للذهب، ومقره المملكة المتحدة، من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في متابعة أسواق الذهب، إذ يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بالعوامل المؤثرة في تحركات السوق، ويضم في عضويته أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.