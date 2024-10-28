266 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، أكثر من 266 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 266 مليوناً و514 ألفاً و729 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 255 مليوناً و764 ألفاً و729 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و750 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 12 شركة.