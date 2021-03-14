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2580 مقمقا يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-14T08:46:48+0000
2580 مقمقا يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر كانون الثاني  بلغ 2580 مقمقا باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الثاني الماضي بلغ 2580 مقمقا باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ  1288 مقمقا باليوم".

وأضافت الوزارة أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 336مقمقا باليوم والمحروق منه بلغ 98 مقمقا باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2244 مقمقا باليوم والمحروق 1190 مقمقا باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1225 مقمقا يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5826 طنا يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

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