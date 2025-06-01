250 ديناراً.. أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.