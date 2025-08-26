25 دولة تعلّق إرسال الطرود إلى أمريكا بسبب رسوم ترامب الجمركية

قطار شحن للطرود في الهند (أ ف ب)

شفق نيوز- برن

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، يوم الثلاثاء، تعليق 25 دولة إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة وذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستدخل حيّز التنفيذ قريباً.

وجاء في بيان هذه المنظمة الأممية أن "المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم أن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومن بين أحدث الدول التي ردت بتعليق الطرود، الهند، الذي ازداد التوتر التجاري بينها وبين الولايات المتحدة مع تصاعد حرب الرسوم التجارية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت خدمة البريد الأمريكية، بدورها، عن تعليق استلام الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، بعد وقت قصير من فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة تستهدف بكين.