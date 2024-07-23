24 مليارا منها ذهبت للخارج.. أكثر من 26 مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال 6 أشهر الماضية التي فتح بها المزاد أكثر من 26 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال 6 أشهر الماضية التي فتح بها المزاد 26 مليارا و 539 مليونا و598 الفا و281 دولارا، بمعدل شهري بلغ 4 مليارات و423 مليونا و266 ألفاً و380 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال شهر أيار حيث بلغت المبيعات فيه 5 مليارات و257 مليونا و79 الفاً و 903 دولارات، فيما وكانت أقل المبيعات لشهر كانون الثاني حيث بلغت المبيعات فيه 4 مليارات و95 مليونا و583 الفا و404 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال 6 أشهر الماضية بلغت؛ 24 ملياراً و105 ملايين و770 ألفا و121 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 89% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 2 مليار و565 مليونا 785 ألفا و811 دولارا.