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2319 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في ايلول

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T06:40:39+0000
2319 مقمق يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في ايلول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر ايلول الماضي بلغ 2319 مقمق باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر ايلول الماضي بلغ 2319 مقمق باليوم"، مبينة أن "المحروق بلغ 1150 مقمق باليوم".

وأضافت الوزارة أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 321 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 100 مقمق باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 1998 مقمق باليوم والمحروق 1050 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1065 مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 4386 طنا يومياً".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

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