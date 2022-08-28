سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

225 الف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-28T05:33:40+0000
225 الف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتبلغ متوسط 225 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.356 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 52 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.404 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه معدل 163 الف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.834 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 503 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من الاكوادور بمعدل 278 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 247 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 143 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 72 الف برميل يوميا، ومن ترينداد توباغو بمعدل 54 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من البرازيل وروسيا".

related

بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-10-10 12:29:52
بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا

Date: 2022-07-31 05:27:19
تراجع صادرات العراق النفطية الى امريكا

أكثر من 4 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

Date: 2021-12-05 05:45:43
أكثر من 4 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

Date: 2021-04-17 05:42:39
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

Date: 2022-05-29 05:42:37
قرابة 300 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ترتفع لأمريكا

العراق يصدر أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط لأمريكا في شهر

Date: 2021-09-05 05:36:28
العراق يصدر أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط لأمريكا في شهر

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Date: 2022-05-08 06:09:37
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع

Date: 2022-02-05 05:48:31
صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع