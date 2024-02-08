"209 ملايين دولار".. ارتفاع حوالات البنك العراقي الخارجية في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 83%على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و264 الفا و308 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 172 مليوناً و 914 الفاً و308 دولارات مرتفعة بنسبة 83% ، عن المبيعات النقدية البالغة 36 مليونا و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 107 شركة.