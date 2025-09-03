200 مليار دولار تبادل تجاري بين الصين والعراق عام 2024

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار السفارة الصينية في العراق، شيوي هايفنغ، يوم الأربعاء، أن العراق يُعد شريكاً أساسياً لبلاده، مشيراً إلى أن الصين استوردت خلال عام 2024 نحو 64 مليون طن من النفط الخام من العراق.

وقال هايفنغ في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الشركات الصينية تعمل منذ سنوات طويلة في مجال الطاقة بالعراق، لاسيما بعد عام 2003، وساهمت في إعادة إعمار قطاع النفط وتصدير الخام إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً استعداد الجانبين العراقي والصيني لتعزيز التعاون في مجالات النفط والكهرباء، مع توقعات بمزيد من الشراكات المتنوعة مستقبلاً.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن بلاده وجهت دعوة إلى 26 دولة، من رؤساء حكومات وبرلمانات وقادة سياسيين وعسكريين، للمشاركة في احتفالات الصين بانتصارها ضد اليابان، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني شدد في كلمته على أن مقاومة الشعب الصيني كانت أول نضال ضد العدوان الأجنبي وأسهمت في إنقاذ الحضارة البشرية، مؤكداً التزام بلاده بالعمل مع دول العالم لبناء مستقبل مشرق للبشرية.

وبيّن هايفنغ أن علاقات الصين مع الدول المجاورة لها خلال الحرب العالمية الثانية كانت متشابكة، إذ خاضت شعوب المنطقة معارك ضد العدوان الياباني.وفي رد له على مراسلنا، أشار الدبلوماسي الصيني، إلى أن بلاده اليوم منفتحة على التعاون الاقتصادي في العراق، عبر شركاتها العاملة في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات.

ولفت إلى أن التعاون بين الصين والعراق يشمل مكافحة الإرهاب، حيث توفر بكين برامج تدريب للأجهزة الأمنية العراقية.

وختم المسؤول الصيني حديثه للوكالة، بالاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ عام 2024 نحو 200 مليار دولار، مبيناً أن الشركات الصينية شاركت أيضاً في إعادة إعمار اقتصاد إقليم كوردستان، مع توسع التعاون المالي خلال العامين الماضيين.