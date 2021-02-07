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20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-07T18:45:55+0000
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

شفق نيوز/ كشف السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، يوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق خلال العام الماضي تجاوز العشرين مليار دولار، مبيناً أن العراق من بين أكثر الدول استيراداً من تركيا.

وقال يلدز في سلسلة تغريدات على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 20 ملياراً و666 مليون دولار في 2020 استيراداً وتصديراً، من دون أن يوضح طبيعة المواد والسلع التي استوردتها بلاده من العراق.

وأشار إلى أن الصين وألمانيا وروسيا وأميركا والعراق تحتل قائمة الدول التي استوردت منها تركيا منتجات خلال العام الماضي.

وأضاف أن الدول الخمس الأولى التي استوردت المنتجات التركية كانت ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والعراق وإيطاليا.

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