19 مصرفا عراقيا يحصلون على تصنيف من الوكالات الدولية

شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، حصول 19 مصرفا عراقيا اهليا على تصنيف من الوكالات الدولية.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي لتطوير القطاع المصرفي العراقي ومواكبته للمعايير الدولية، حصل (19) مصرفاً مرخصاً في العراق على تصنيف من وكالات التصنيف الدولية المعتمدة: (Capital Intelligence – Fitch – Moody’s – Standard & Poors )".

واضاف ان "هذه المصارف ستحصل على تسهيلات مصرفية عدة مما يعكس تطور أداء القطاع المصرفي في العراق وملاءة المصارف ويعد دليلا على امتثالها للمعايير المحلية والدولية".

جدير بالذكر أن البنك المركزي يسعى إلى زيادة قدرة المصارف العراقية على توسيع شبكة علاقاتها بالمصارف الدولية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بها ولا سيما بعد نجاحها في الحصول على مثل هذه التصنيفات .