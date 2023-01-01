180 مليار دولار حجم إيرادات الألعاب الإلكترونية عالميًا

أفاد تقرير مؤسسة نيوزوو العالمية المتخصصة في إحصائيات الألعاب الإلكترونية أن حجم إيرادات الألعاب الإلكترونية عالميًا تجاوز حاجز 180 مليار دولار.

يؤكد التقرير أن هذا الرقم في زيادة متواصلة نظرًا للانتشار الهائل للألعاب الإلكترونية بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم. فوق ذلك، فلقد أصبحت العاب الفيديو الإلكترونية صناعة حديثة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي للدول، وهو ما دعا الكثير من شركات القطاع الخاص والحكومي في الكثير من الدول للاستثمار في هذه الصناعة والاستفادة من المردود الكبير لها على الناتج المحلي.

صناعة حديثة متكاملة

هناك الكثير من العوامل التي ساعدت صناعة الألعاب الإلكترونية على الازدهار بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية مما جعل منها صناعة حديثة ومتكاملة. فالكثير من دول العالم توفر الخدمات التي تشكل العناصر الأساسية من هذه الصناعة. فالغالبية العظمى من المواطنين يمتلكون أجهزة الهواتف الذكية التي تعتبر الأكثر استخدامًا للوصول لألعاب الفيديو الإلكترونية. فلقد أشار التقرير الذي أصدرته المؤسسة أن إيرادات الألعاب الإلكترونية عبر الهاتف الجوال تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات.

من العناصر الأساسية أيضًا التي ساهمت في نمو صناعة الألعاب الإلكترونية هي توافر الاتصال الجيد بالإنترنت. فلقد وصل الإنترنت لجميع دول العالم، وأصبح من المتطلبات الأساسية في حياة المواطنين. هذا إلى جانب مواطنين على وعي تام بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في القيام بمهام العمل المختلفة أو في الترفيه أو التواصل الاجتماعي.

في الدول العربية، يتوفر كافة العوامل التي ساعدت بدورها في حدوث طفرة كبيرة في صناعة الألعاب الإلكترونية. انتشرت الهواتف الذكية بين المستخدمين من الجنسين ومن جميع المراحل العمرية. يدرك هؤلاء المستخدمين العرب كيفية استخدام التكنولوجيا جيدًا في الحصول على الخدمات الحكومية وفي العمل والترفيه عبر ألعاب الفيديو وغيرها.

منصات الألعاب على الإنترنت مثل كازينو اون لاين عربي أصبحت لها شعبية كبيرة أيضًا حيث أنها تقدم للمستخدمين ألعاب فورية ومتنوعة إلى جانب العديد من الخدمات المتكاملة. بعد الاشتراك في أحد منصات الألعاب هذه، يحصل اللاعب على مكافأة نقدية ضخمة، ويستمتع بمئات ومئات من الألعاب الممتعة. تحصل أيضًا على جوائز نقدية عند الفوز في أي لعبة، ويضمن الموقع نزاهة نتائج الألعاب. هذا إلى جانب توافر خدمات متكاملة منها خدمة العملاء، دعم الكثير من خيارات التعاملات المالية وما إلى ذلك.

يذهب البعض من مستخدمي ألعاب الفيديو لأبعد من ذلك من خلال الاحتراف في هذه الألعاب. تنظم الكثير من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بطولات مختلفة للألعاب الإلكترونية حيث يشارك المحترفين في هذه البطولات ويحصلون على جوائز مالية كبيرة عند الفوز.

نمو متواصل صناعة الألعاب الإلكترونية

أكد تقرير مؤسسة نيوزوو العالمية على أن صناعة ألعاب الفيديو الإلكترونية تنمو بشكل مستمر. فلقد سجلت الصناعة زيادة في الإيرادات بلغت قدرها 2.5 مليار دولار، وهي نسبة تصل 1.4% مقارنة بحجم الإيرادات التي سجلتها الصناعة في 2020 حيث بلغت وقتها 177.8 مليار دولار. الجدير بالذكر أن هذه الإيرادات تشمل كافة مكونات صناعة الألعاب وأجهزتها ومكوناتها وكافة القطاعات المرتبطة بها.

لعبت جائحة كورونا دورًا كبيرًا في نمو هذه الصناعة حيث جذبت إليها ملايين من المستخدمين الجدد الذين وجدوا بها وسيلة ترفيهية مناسبة أثناء الحجر الصحي الذي فرضته الكثير من دول العالم للحد من انتشار الجائحة. ففي ظل التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية داخل المنزل وعدم القدرة على الخروج وممارسة الوسائل المختلفة للترفيه، ظهرت العاب الفيديو الإلكترونية لتكون المنفذ أثناء الحجر الصحي. من هذا المنطلق، زادت أعداد مستخدمي هذه الألعاب والذي ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في نمو الصناعة في العالم كله بصفة عامة وفي الدول العربية على وجه التحديد.

أشار التقرير أن إجمالي إيرادات الصناعة يشمل كافة أنواع الأجهزة التي يتم استخدامها للوصول لهذه الألعاب. فازت الأجهزة المحمولة الذكية بالنصيب الأكبر من هذه الإيرادات والتي بلغت العام الماضي مبلغ 93 مليار دولار، وذكر التقرير أن صناعة ألعاب الهاتف الجوال استحوذت على نسبة تصل إلى 52% من إجمالي إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم خلال العام الماضي.

أوضح التقرير أيضًا أن إيرادات صناعة ألعاب الهاتف الجوال تنقسم إلى ألعاب الأجهزة اللوحية "التابلت" والتي حققت إيرادات بواقع 11.7 مليار دولار، وأجهزة الهاتف الجوال التي سجل حوالي 5.8 مليار دولار.

من ناحية أخرى، سجلت الألعاب الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر إيرادات تصل إلى 36.7 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

من جانبها، سجلت أجهزة ألعاب الفيديو الأخرى مثل ألعاب البلايستيشين إيرادات وصلت قيمتها 50.4 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 28% من إجمالي إيرادات الصناعة.

يشير الكثير من خبراء الصناعة إلى أن الألعاب الإلكترونية ستواصل النمو خلال السنوات القادمة، وهذه ليست مجرد بداية الانطلاقة الحقيقية لها. يظهر بشكل متواصل الكثير من العاب الفيديو التي تجذب إليها الشباب الذي يهتم بالوسائل الحديثة من الترفيه ويحرص على مواكبة كل ما هو جديد في العالم والاستفادة منه بشكل صحيح. فوق ذلك، جاء الاعتراف بالألعاب الإلكترونية على أنها رياضات حقيقية في صالح هذه الصناعة، وجذب المزيد من شركات البرمجيات ومراكز الألعاب المختلفة التي تركز عملها على هذه الصناعة الرقمية الحديثة.