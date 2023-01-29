165 ألف دينار مقابل 100 دولار.. ارتفاع اسعار الصرف في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 165000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 164000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 166000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 164000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 165550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 165525 دينارا مقابل 100 دولار.