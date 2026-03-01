157 ألف دينار.. الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

واصلت أسعار الدولار الأميركي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

ويشهد سعر صرف الدولار تذبذباً واضحاً في الأسواق المحلية، متأثراً بالتطورات المتسارعة والتوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، ما يجعل الأسعار تتغير خلال فترات قصيرة وبشكل ملحوظ.