154250 ديناراً.. أسعار صرف الدولار في السوق العراقية مع الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي عند إغلاق التداول، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت قليلاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مقارنة بأسعار الصباح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حافظت على استقرارها، إذ بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 153300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.