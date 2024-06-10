150 مليون دينار.. قروض جديدة في العراق لصيانة المباني التجارية

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، عن المباشرة بمنح قروض لغرض صيانة المباني التجارية تصل إلى (150) مليون دينار عراقي سعياً من المصرف لتنويع خدماته.

وقالت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرض يمنح لكافة المواطنين (موظفين ومواطنين) بشرط أن تكون البناية باسم طالب القرض او احد ملاكها، مبينا انه بالامكان ان يكون القرض فردي أو قرض مشترك.

وأوضح أن مدة القرض 6 سنوات وبفترة إمهال شهرية 3 اشهر تشمل القسط فقط، على أن تسدد الفوائد بتاريخ استحقاقها.

وفي السياق، وجه مدير عام المصرف محمد سمير عباس كافة الفروع باستقبال الراغبين بالتقديم وتسهيل إجراءات المنح بالسرعة الممكنة ووفق الضوابط المعلن عنها.