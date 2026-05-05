15 إلى 40 صهريجاً يومياً.. استمرار تدفق النفط من نينوى إلى سوريا

أفاد مصدر في جمارك المنطقة الشمالية، يوم الثلاثاء، باستمرار تصدير النفط عبر منفذ ربيعة الحدودي في محافظة نينوى باتجاه اليعربية في الجانب السوري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معدل الصهاريج المصدّرة يتراوح بين 15 إلى 40 صهريجاً يومياً منذ أيام، ضمن حركة تصدير نشطة ومستقرة عبر المنفذ باتجاه سوريا".

وأضاف أن "الحركة بدت نشطة في المنفذ وهناك مواد تجارية أخرى يجري تبادلها بين البلدين".

وكان منفذ اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق قد أعاد فتح أبوابه أمام حركة التجارة والمسافرين في 22 نيسان/أبريل الماضي، بعد إغلاق دام 13 عاماً.

في حين أكد نائب رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب محمد رياض الصيرفي، أن إعادة فتح منفذ "اليعربية–ربيعة" الحدودي بين سوريا والعراق ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وخفض كلف الشحن، لما يمثله المنفذ من أهمية لوجستية واقتصادية في حركة التجارة بين البلدين.

وقال الصيرفي لوكالة شفق نيوز، إن إعادة افتتاح المنفذ تأتي ضمن توجه يهدف إلى تنشيط النقل البري وفتح مسارات إضافية أمام التبادل التجاري، بما يخفف الضغط عن المعابر الأخرى ويوفر خيارات أوسع لشركات النقل والتجار.