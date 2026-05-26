1400 شاحنة يومياً تدفع الأنبار للمطالبة بفتح طريبيل 24 ساعة

طالب قائممقام قضاء الرطبة عماد الريشاوي، يوم الثلاثاء، بفتح منفذ طريبيل الحدودي على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن المنفذ يشهد زخماً متصاعداً في حركة التبادل التجاري بواقع نحو 1400 شاحنة يومياً.

وقال الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "منفذ طريبيل يشهد خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الاستيراد والتصدير، مع دخول وخروج مئات الشاحنات المحملة بمختلف البضائع"، مبيناً أن "إدارة المنفذ والجهات المعنية تعمل على تنظيم الحركة وتسهيل الإجراءات رغم الزخم الكبير".

وأضاف أن "الساحات الخارجية للمنفذ قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تقليل الروتين وتسريع الإجراءات الإدارية لتخفيف فترات الانتظار وإنجاز المعاملات بشكل أسرع".

وأشار الريشاوي، إلى أن "استمرار التنسيق مع الجانب الأردني بات ضرورياً من أجل الموافقة على تشغيل المنفذ على مدار 24 ساعة، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع حركة التجارة وتقليل الاختناقات ودعم النشاط الاقتصادي بين العراق والأردن".

منفذ طريبيل الحدودي، هو المعبر البري الوحيد الذي يربط بين العراق والأردن، ويقع في أقصى غرب محافظة الأنبار ضمن قضاء الرطبة، ويُعد شرياناً اقتصادياً حيوياً للتبادل التجاري وحركة المسافرين بين البلدين.