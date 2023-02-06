"1400 دينار للدولار".. المركزي العراقي يبعث بدراسة جديدة إلى الحكومة

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول، يوم الاثنين، عن إعداد البنك المركزي العراقي دراسة لخفض سعر الدولار أمام الدينار ليقارب السعر الرسمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك دراسة أعدت من قبل البنك المركزي لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق ويكون قريباً من السعر الرسمي الذي حدده البنك في نافذة مزاد العملة".

وبين ان "هناك عدة مقترحات من ضمنها تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1400 دينار للدولار الواحد"، مستدركاً "لكن هذه دراسة وليست قراراً رسمياً".

وختم بالقول إن "هذه الدراسة قدمت من البنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء وستتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة".

بدوره أعلن ‎مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قدّم إلى رئاسة الوزراء نتائج دراسته بشأن تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار.

ومنذ الشهر الأول لتولي الحكومة الجديدة إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني/ يناير الماضي في ساحة الـ1600، لكن خلال شهر شباط/ فبراير الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.