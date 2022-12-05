140 مليون دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، لتصل إلى أكثر من 140 مليون دولار في مزاد اليوم الاثنين، بمشاركة 36 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 140 مليوناً و 70 الفاً و 601 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، أن معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 97 مليوناً و320 ألفاً و 601 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 42 مليوناً و750 دولاراً.

وأشار مراسلنا، إلى أن 20 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 137 شركة توسط.