140 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة، اليوم الخميس، أكثر من 140 مليون دولار بمشاركة 30 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 141 مليوناً و 767 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف، ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 113 مليوناً و 767 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 28 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 91 شركة توسط.