14.2% من مواطنيه "عاطلون".. البطالة تضع العراق في مراكز عالمية متقدمة

شفق نيوز/ أفادت مجلة "CEOWorld" الأمريكية بتصنيف العراق في المرتبة 32 عالميًا والتاسعة عربيًا بمعدلات البطالة، وفقًا لجدول ضم 212 دولة حول العالم.

وأظهر الجدول الذي نشرته المجلة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "معدل البطالة في العراق بلغ 14.2%، مما جعله يحتل المرتبة 32 عالميًا"، كما أشار إلى أن "العراق جاء في المرتبة التاسعة على مستوى الدول العربية".

وأوضحت المجلة أن "السودان تصدرت القائمة عالميًا وعربيًا بأعلى معدل للبطالة بنسبة 49.52%، تلتها جيبوتي في المركز الثاني بنسبة 27.93%، ثم فلسطين ثالثًا بنسبة 24%".

وفي المراتب اللاحقة عربيًا، جاءت الأردن رابعًا بنسبة 22.8%، الصومال خامسًا بنسبة 19.9%، ليبيا سادسًا بنسبة 19.6%، تونس سابعًا بنسبة 16.1%، ولبنان ثامنًا بنسبة 14.5%. العراق حل في المرتبة التاسعة، بينما جاء اليمن عاشرًا بنسبة 13.6%.

وعالمياً، أظهرت البيانات أن السودان سجل أعلى معدل للبطالة بنسبة 49.54%، تليها باكستان بنسبة 48.52%، وجنوب إفريقيا في المركز الثالث بنسبة 33.5%. على الجانب الآخر، سجلت قطر أقل معدل بطالة عالميًا بنسبة 0.3%، تلتها جزر فارو بنسبة 0.5%.