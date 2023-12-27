130 مليار دينار غرامات البنك المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً".

وبين أن "الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

ووفقاً للجدول فإن "شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً بـ8 عقوبات إدارية".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.