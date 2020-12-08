130 ألف دينار مقابل "الورقة".. الحكومة تتجه لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.

وعزا أصحاب مكاتب صيرفة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق مؤخراً الى زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين بعد وجود شائعات بنية الحكومة برفع اسعار الدولار.

وقال النائب جمال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ "أعتقد أن هناك توجهاً حكومياً لتهيئة الأجواء بشأن رفع سعر صرف الدولار أكثر مما كان عليه في الموازنات السابقة، ليصل الى ما يقارب 130 ألف دينار لكل 100 دولار"، مبينا ان "هذه الخطوة ستؤثر على المواطن حيث ان ما يستلمه المواطن من رواتب وأجور ستكون ثابتة إلا أنها ستقل قيمتها بالسوق المحلية مقارنة بالدولار".

وأضاف كوجر، ان "توجها حكوميا لتخفيض العجز ضمن موازنة العام المقبل يتلخص في أربع خطوات رئيسية، الأول هو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وثانيا رفع سعر البرميل النفط لأكثر من 42 دولاراً الذي تم الإعلان عنه مسبقا من قبل وزير النفط وانه من المتوقع أن يتم زيادته لأكثر من ذلك لخفض العجز، والثالثة هو الإصلاحات وترجمة الورقة البيضاء الى نصوص ضمن قانون الموازنة، ورابعا ضغط النفقات والذهاب الى النفقات الرئيسية فقط ".

واكد ان هذه "الخطوات يجب أن تخطوها الحكومة وإلا سيكون هناك عجز كبير".

وارتفعت أسعار صرف الدولار خلال اليومين الماضيين بشكل سريع ومتزايد لتصل هذه الأسعار في بورصة الكفاح صباح هذا اليوم 127200 دينار لكل 100 دولار.