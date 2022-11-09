سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"13 ألف برميل يومياً".. الأردن تفصح عن معدل وارداتها من نفط العراق خلال شهر 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-09T06:52:06+0000
"13 ألف برميل يومياً".. الأردن تفصح عن معدل وارداتها من نفط العراق خلال شهر 

شفق نيوز/ كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال تشرين الأول الماضي بلغت 405.550 آلاف برميل، بمعدل 13 ألف برميل يومياً.

وأوضح الخرابشة في تصريح صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 2022، بلغت حوالي 3 ملايين برميل تم نقلها بواسطة 11565 صهريجا عراقيا وأردنيا من موقع مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول 2021 ويقوم الجانب الأردني بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

 

related

"أقل من 16 دولاراً".. العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن

Date: 2022-05-02 06:04:03
"أقل من 16 دولاراً".. العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن

باقل من 11 دولارا للبرميل.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر  

Date: 2022-11-02 05:39:44
باقل من 11 دولارا للبرميل.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر  

للشهر الخامس.. العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

Date: 2022-06-29 10:25:07
للشهر الخامس.. العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

العراق يؤكد اهمية قرار "أوبك+" الأخير: خطوة استباقية مهنية   

Date: 2022-10-16 14:19:29
العراق يؤكد اهمية قرار "أوبك+" الأخير: خطوة استباقية مهنية   

بمشاركة الكاظمي .. القمة الرباعية بعمان تبحث تخفيف آثار الأزمة في قطاعي الغذاء والطاقة

Date: 2022-03-25 13:33:25
بمشاركة الكاظمي .. القمة الرباعية بعمان تبحث تخفيف آثار الأزمة في قطاعي الغذاء والطاقة

أكثر من 98 دولارا.. سعر خام البصرة الثقيل يعاود الارتفاع

Date: 2022-04-27 07:02:56
أكثر من 98 دولارا.. سعر خام البصرة الثقيل يعاود الارتفاع

شحنات النفط العراقية تواجه منافسة من الخام الروسي.. وخبير يعلق

Date: 2022-06-23 10:02:23
شحنات النفط العراقية تواجه منافسة من الخام الروسي.. وخبير يعلق

الأردن يعتمد فقط المجال الجوي في حركة التنقل مع العراق وكوردستان

Date: 2020-03-10 18:04:10
الأردن يعتمد فقط المجال الجوي في حركة التنقل مع العراق وكوردستان