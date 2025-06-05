121 مليون دولار حجم استيراد العراق من منتجات الألبان السعودية

شفق نيوز/ أفاد موقع "trdc map" الذي يعني بالتجارة بين دول العالم، يوم الخميس، أن حجم استيراد العراق لمنتجات الألبان السعودية تجاوز 121 مليون دولار خلال العام الماضي.

وذكر المو قع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق استورد من السعودية منتجات ألبان بقيمة 121 مليوناً و432 ألف دولار فيما بلغ النمو في القيمة بين 2020 و2024 بمعدل 9%.

وأضاف أن العراق استورد الجبن واللبن الرائب بكمية 15 ألف طن بقيمة 62 مليوناً و373 ألف دولار، والحليب والقشدة 13 الف طن بقيمة 21 مليوناً و947 ألف دولار.

وأشار إلى أن العراق استورد الزبدة والحليب والقشطة غير المركزة وبيض الطيور والعسل بكمية 29 ألفاً و839 طناً بقيمة 37 مليوناً و112 ألف دولار.