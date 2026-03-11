11 مليون طن صادرات العراق من المشتقات النفطية خلال عام

شفق نيوز- بغداد

كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأربعاء، عن حجم صادراتها من المشتقات النفطية خلال عام 2025.

وأظهرت معلومات تابعتها وكالة شفق نيوز عبر "سومو" أن العراق صدر 11 مليوناً و414 ألفاً و718 طناً من المشتقات النفطية خلال عام 2025، توزعت بين وقود الطائرات بمقدار 46 ألفاً و253 طناً، فيما بلغ صادرات النفثا مليوناً و122 ألفاً و519 طناً، وصادرات زيت الوقود 10 ملايين و245 ألفاً و946 طناً.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" إلا أنه بنفس الوقت يستورد ويصدر بعض المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وتقادمها، إذ يرجع تاريخ المصافي الكبيرة إلى ثمانينيات القرن الماضي وهو مصفى بيجي بطاقة 300 ألف برميل يومياً والذي دُمر معظمه خلال الحرب على تنظيم "داعش"، في حين أن مصفى الدورة بطاقة 140 ألف برميل يومياً تم تشييده في ستينيات القرن الماضي.