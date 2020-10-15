100 مليون دينار سلفة للعراقيين لشراء وحدات سكنية تسدد خلال 15 سنة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، إطلاق مبادرة تمديد دفع القسط لـ 15 سنة للمستفيدين من سلف صندوق الإسكان والمصرف العقاري، فيما أكد أن المواطنين والموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصارف الخاصة باستطاعتهم سحب سلفة 100 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي أيسر جبار في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مبادرة السكن تضم نوعين، النوع الأول ذهب لصندوق الإسكان والمصرف عقاري، والنوع الثاني ذهب للمصارف الخاصة".

وأضاف أن "المواطن أو الموظف الموطن راتبه لدى المصارف الخاصة، يستطيع أخذ 100 مليون دينار، تقسط لمدة 15 سنة لشراء وحدات سكنية، وبفائدة 3 بالمئة".

وتابع أن "القرض الثاني هو صندوق الإسكان والمصرف العقاري، حيث رفعنا سقف التقسيط من 10 إلى 15 سنة، أما قيمة القرض فيحدده صندوق الإسكان والمصرف العقاري".

وأشار إلى أن "البنك المركزي خصص 6 ترليونات منذ عام 2015 لإطلاق مبادرتين الأولى مبادرة خمسة ترليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة".



