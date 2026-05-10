100 دولار يقترب من 154 ألفاً.. ارتفاع جديد لسعر الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات اليومية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153,500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس السبت التي أغلقت عند 153,150 ديناراً.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت أسعار البيع لتصل إلى 154,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر البيع 153,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,000 دينار.