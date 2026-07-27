1.7 مليار دولار حجم التجارة بين العراق والسعودية خلال 2025

شفق نيوز- الرياض

أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين، مع تحقيق المملكة فائضاً تجارياً كبيراً.

وذكرت الهيئة، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة الصادرات السعودية إلى العراق بلغت نحو 1.661 مليار دولار، تصدرتها محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 237 مليون دولار، تلتها الأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 221 مليون دولار، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 160 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العراقية إلى السعودية نحو 18 مليون دولار، وجاء الألمنيوم ومصنوعاته في مقدمة السلع المصدرة، تلتها التحف الفنية والقطع الأثرية، ثم الصمغ والعصارات النباتية.

وتُظهر البيانات اتساع الفجوة في الميزان التجاري لصالح السعودية، إذ تفوق قيمة صادراتها إلى العراق الصادرات العراقية إليها بفارق كبير.