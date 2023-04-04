1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في شهرين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال أول شهرين من العام الحالي 2023 بلغ 1.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة في إحصائية رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بلغ 1.760.335 مليار دولار".

واضافت ان "حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بلغ 1.598.566 دولار، منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و731.758 مليون دولار صادرات لشهر شباط".

واشارت الى ان "صادرات العراق لتركيا خلال شهري كانون الثاني وشباط عام 2023 بلغت 161.769 مليون دولار، منها 99.920 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و61.850 مليون دولار صادرات لشهر شباط".

ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر اكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.