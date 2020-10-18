1.660 مليار دينار قيّم الأسهم المتداولة خلال يوم في البورصة العراقية

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول أكثر من 1.345 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.660 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 23 شركة من أصل 105 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الاسهم المتداولة بلغت 1.345.832 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.660.683 مليار دينار ، فيما اغلق مؤشر الاسعار المتداولة ISX60 على 485.57 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.57% عن اغلاقه في الجلسة السابقة".

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين اليوم الاحد 1159 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 79 مليون دينار في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 430 الف سهم بقيمة مالية بلغت مليون و97 الف دينار".

واشار السوق الى ان "الشركات التي حققت اكثر ربحية خلال التداول اليوم كانت العراقية للنقل البري بتغيير بلغ 0.26% تليها العراقية لانتاج التمور بتغيير بلغ 0.29%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هي دار السلام للتأمين حيث بلغ التغيير 16.28- % يليها العطاء الاسلامي بتغيير بلغ 6.67-%.

اما الشركات التي كانت الاكثر نشاطا من حيث عدد الاسهم فكان مصرف بغداد يليها مصرف جيهان، اما الشركات التي كانت الاكثر نشاطا من حيث القيمة المالية فكان مصرف جيهان يليه مصرف بغداد".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.







