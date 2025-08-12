1.4 مليون برميل يومياً.. "أوبك" ترجح نمو الطلب على النفط في 2026

شفق نيوز- بغداد

رفعت منظمة "أوبك"، يوم الثلاثاء، توقعات نمو الطلب على النفط عالمياً إلى 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2026، في ظل انخفاض في مخزونات الخام لدى الدول المستهلكة.

وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً في 2025، بينما رفعتها إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2026، كما ثبّتت تقديرات نمو الإمدادات من خارج دول المنظمة عند 0.8 مليون برميل يومياً في 2025، لكنها خفّضتها إلى 0.6 مليون برميل يومياً في 2026".

وأضافت: "أما بالنسبة للطلب على نفط دول (إعلان التعاون)، فسيبقى عند 42.5 مليون برميل يومياً في 2025، ويرتفع الى 43.1 مليون برميل يومياً في 2026".

وتأتي هذه التقديرات، في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، وسط تحسن في الطلب العالمي، وانخفاضٍ في مخزونات النفط لدى الدول المستهلكة، وفق تقرير صادر مؤخراً عن "أوبك".

وأشار التقرير إلى "ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في تموز/ يوليو الماضي بمقدار 263 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.5 مليون برميل يومياً، فيما صعد إنتاج الدول خارج أوبك بمقدار 72 ألف برميل يومياً مسجلاً 14.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ إجمالي إنتاج دول أوبك+ الى 41.9 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 335 ألف برميل يومياً".