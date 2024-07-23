97% منه حوالات خارجية.. المركزي العراقي يبيع أكثر من 283 مليون دولار بمزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي يوم الثلاثاء، بنسبة 97% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 274 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 283 مليوناً و69 ألفاً و68 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا؛ أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 274 مليوناً و169 ألفاً و68 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 8 مليوناً و 900 ألفا دولارا.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 12 شركة.