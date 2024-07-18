بعد عطلة عاشوراء..  ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 524 الف دينار، وسعر الشراء 520 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 494 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 490 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 525 الف دينار و 535 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 495 الفا و 505 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 595 الف دينار، وعيار 22 بيع 545 الف دينار، وعيار 21 بيع 520 الف دينار، وعيار 18 بيع 445 الف دينار .

وكانت أسواق الذهب في بغداد ومحافظات اخرى قد أغلقت أمس الثلاثاء، وتوقفت عن البيع بمناسبة العاشر من المحرم.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت أمس، عيار 24 بيع 580 ألف دينار، وعيار 21 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 440 ألف دينار.