يوم الأحد.. "أوبك+" يجتمع لزيادة إنتاج النفط

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، عن نية تحالف "أوبك+" إجراء زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام خلال اجتماعه المرتقب بعد غد الأحد، في إطار مساعٍ لتعزيز الإمدادات وتخفيف الضغوط على الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل، حيث يُنتظر أن يصدر بيان رسمي بتفاصيل حجم الزيادة ومدى التزام الدول الأعضاء بها.

ونقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر، قولها إن "التحالف النفطي يدرس رفع الإنتاج لشهر أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 548 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة التي أُقرت لشهر آب/أغسطس الجاري، فيما أبلغ مصدر رابع بأن القرار "ما يزال قيد النقاش، وقد يتم التوافق على زيادة أقل".

وكانت ثماني دول أعضاء في التحالف، من بينها السعودية وروسيا والإمارات والعراق، قد قررت في 5 تموز/يوليو الماضي تسريع وتيرة إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك من خلال زيادة شهرية في الإنتاج بدأت منذ نيسان/أبريل الماضي.

ووفق تقديرات رويترز، التي ترجمتها وكالة شفق نيوز، فإن استمرار هذه الوتيرة قد يؤدي إلى إنهاء جميع التخفيضات الطوعية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أميركية مستمرة لدفع أوبك+ نحو زيادة الإنتاج، بهدف خفض أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إضافة إلى رغبة بعض الدول الكبرى في التحالف، وعلى رأسها السعودية، في استعادة الحصص السوقية ومواجهة ضعف التزام بعض الأعضاء باتفاقات الخفض السابقة.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن سعر خام برنت قد يتراوح بين 67 و69 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع احتمال تراجع الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً في 2026 في حال استمرت الزيادات دون توازن مع الطلب العالمي.