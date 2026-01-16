يوفر 500 فرصة عمل.. المثنى تستعد لمشروع أكبر محطة شاحنات دولية

شفق نيوز- المثنى

أعلنت هيئة استثمار المثنى، يوم الجمعة، قرب انطلاق العمل بمشروع محطة "هانو" الدولية لوقوف الشاحنات على الطريق الدولي السريع، بوصفه أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية الداعمة لحركة النقل البري والتجارة العابرة للحدود في البلاد.

وقال رئيس الهيئة، عادل داخل، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع ستتولى تنفيذه شركة عراقية وبأيدٍ عراقية وسيوفر أكثر من 500 فرصة عمل، يمثل منصة لوجستية متكاملة لخدمات النقل والشحن، صُممت وفق أعلى المعايير التخطيطية لضمان الكفاءة والأمان وسرعة الانسياب".

ولفت إلى أن "هذا المشروع سيجعل محافظة المثنى نقطة ارتكاز مهمة في سلاسل الإمداد المحلية والدولية".

وأضاف أن "المحطة ستُقام على مساحة 200 دونم موزعة على جانبي الطريق الدولي في قضاء الوركاء، وبكلفة تقديرية تبلغ 100 مليار دينار عراقي، وستوفر بيئة متكاملة لسائقي الشاحنات والمركبات التجارية والمسافرين".

وتابع داخل قائلاً إن "الخدمات التي ستقدمها المحطة تشمل محطات وقود حديثة، ومراكز صيانة وغسيل سيارات أوتوماتيكية، وساحات وقوف منظمة مزودة بأنظمة إدارة ذكية، إضافة إلى مناطق فحص ووزن، ومخازن للبضائع، وسلسلة مطاعم ومقاهي، وهايبر ماركت، وفندق دولي".

وأشار إلى أن "المشروع سيتضمن أيضاً مراكز حكومية خدمية، مثل وحدة المرور، والأمن الوطني، ووحدة إسعاف الطوارئ، بما يضمن انسيابية العبور وكفاءة الإجراءات وسلامة البضائع".

وأوضح عادل أن "موقع المحطة سيكون في المثلث الرابط بين طريق التنمية الجديد، والطريق الدولي السريع، والطريق المؤدي إلى منفذ الجميمة الحدودي، ما يجعل المشروع محورياً في تنظيم وضبط حركة الشحن الدولي".

وختم حديثه بالقول إن "المحطة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتحقيق حركة عبور آمنة وسريعة ومستدامة، تخدم محافظات الوسط والجنوب وبغداد، فضلاً عن دعم التجارة مع دول الجوار عبر طريق التنمية الجديد".