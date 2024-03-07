الذهب يواصل ارتفاعه ليصل إلى مستوى قياسي جديد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاماً قياسية جديدة، في طريقها صوب صعودها اليومي السابع على التوالي، يوم الخميس، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2159.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2161.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2167.00 دولاراً.

وحصل الذهب على دفعة يوم أمس الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع"، إلى جانب المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.25 دولاراً، بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 906.82 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1033.44 دولاراً.