أين ينفق العراقيون أموالهم؟

شفق نيوز/ أفاد تقرير نشره موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن العراقيين ينفقون أموالهم بالدرجة الاساس على الأسواق.

وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر تموز 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "المصروفات للعائلة العراقية تتوزع على الأسواق وبنسبة 31.4%، تليها الايجار الشهري وبنسبة 20% والنقل وبنسبة 13.3% تليها خدمات شهرية بنسبة 12.3%".

وتابعت أن "العائلة تنفق مصروفاتها أيضا على المطاعم وبنسبة 12.2% وعلى الرياضة والفراغ بنسبة 8.2% وعلى الاحذية والملابس بنسبة 2.6%".