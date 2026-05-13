"إيني" الإيطالية ترفع إنتاجها النفطي في العراق خلال 2025

أظهرت بيانات التقرير السنوي لشركة "إيني" الإيطالية، يوم الأربعاء، ارتفاع إنتاجها من النفط والغاز في العراق خلال عام 2025، مقارنة بالعامين السابقين، ضمن عملياتها التشغيلية العالمية.

وبحسب التقرير السنوي للشركة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إنتاج "إيني"، في العراق خلال 2025 نحو 11 مليون برميل من السوائل النفطية و30 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل 17 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ15 مليون برميل نفط مكافئ في 2024، و14 مليون برميل نفط مكافئ في 2023.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي إنتاج الشركة عالمياً بلغ 631 مليون برميل نفط مكافئ خلال 2025، مقارنة بـ625 مليوناً في 2024، و604 ملايين في 2023، مدفوعاً بزيادة إنتاج السوائل النفطية بنسبة 7% على أساس سنوي.

وتعمل إيني في العراق منذ عام 2009، وتدير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة ضمن عقود الخدمة الفنية مع الحكومة العراقية.