إيلون ماسك يعرض شراء تويتر بـ 41.39 مليار دولار

شفق نيوز/ أظهر ملف تنظيمي لشركة تويتر، يوم الخميس، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عرض شراء المنصة بقيمة إجمالية 41.39 مليار دولار.

وبحسب تفاصيل الملف، فإن سعر العرض الذي تقدم به ماسك، يعني أن سعر السهم يبلغ 54.2 دولارا، بزيادة 38 بالمئة القيمة السوقية للسهم الواحد في إغلاق 1 أبريل/ نيسان الجاري.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الملياردير ومؤسس شركة تسلا، شراء حصة تبلغ 9.2 بالمئة من أسهم تويتر، ليصبح بذلك أكبر مساهمي المنصة الاجتماعية.

ويطمح ماسك إلى إجراء رزمة تعديلات على تويتر، والتي أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.

وقبل فتح الأسواق الأمريكية، ارتفع سعر سهم تويتر 11 بالمئة بعد إعلان نية الشراء.