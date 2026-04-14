يلبي احتياجات "وقود الطبخ".. مشروع غازي يدخل الخدمة بعد أيام

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، أن مشروع استثمار غاز "أبن عمر" المعجّل سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية شهر نيسان الجاري، مؤكدة أن المشروع سيلبي احتياجات السوق المحلية من "وقود الطبخ".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، خلال جولة ميدانية تفقدية لموقع نقطة الربط النهائية في محطة (NGL) الرميلة الشمالية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يُنفذ بوتيرة متسارعة وبجهود وطنية مشتركة، وأن مستوى التنسيق والتكامل بين شركة غاز الجنوب، وشركة المشاريع النفطية، وشركة غاز البصرة، يعكس جاهزية عالية لاستقبال ومعالجة الغاز ضمن التوقيتات المحددة.

وأضاف إسماعيل، أن المشروع سيحقق في مرحلته الأولى نتائج اقتصادية وخدمية ملموسة، مبيناً أن الطاقة التصميمية الأولية تصل إلى استقبال ومعالجة (70) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحرق وتحويله إلى طاقة منتجة.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر إنتاجاً يومياً يتراوح بين (500 – 600) طن من الغاز السائل (LPG)، الأمر الذي سيساعد في فك الاختناقات وتلبية احتياجات السوق المحلي من وقود الطبخ، فضلاً عن ضخ نحو (80) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار المنظومة الوطنية.

وبيّن وكيل وزارة النفط، أن المشروع سينتج أيضاً أكثر من (1800) برميل يومياً من المكثفات، ما يعزز العوائد الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة من استثمار الغاز المصاحب الذي كان يُحرق سابقاً.

يذكر أن مرصد "إيكو عراق" الإقتصادي قد أعلن، أول أمس الأحد، انخفاض إنتاج غاز LPG (غاز الطهي) بنحو 53% عن السابق لقلة الإنتاج النفطي بسبب تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة ما سبب أزمة في إنتاج الأسطوانات الغازية، فيما دعا إلى توسيع التخزين الجوفي للغاز على أساس التوزيع الجغرافي بين المحافظات.